В Одесской области мужчина зарезал товарища и спрятал тело в диван

В Одесской области мужчина зарезал товарища и спрятал тело в диван

Злоумышленнику грозит от семи до пятнадцати лет лишения свободы.

В Одесской области мужчина убил односельчанина и спрятал тело в диван. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

К правоохранительным органам обратился мужчина, заявивший о найденном в диване теле. На место происшествия выехала оперативно-следственная группа, установившая, что убийство совершено еще 29 ноября, а заявитель обнаружил тело через три дня.

Полицейские установили и задержали злоумышленника – 29-летнего жителя Березовского района области.

"Установлено, что во время совместного употребления алкоголя потерпевший словесно обидел приятеля, из-за чего тот ударил мужчину ножом в грудь. От полученных ран он скончался на месте. Чтобы скрыть следы своего преступления, злоумышленник спрятал убитого односельчанина в диван и скрылся", — говорится в сообщении.

Правоохранители квалифицировали инцидент по ч. 1. ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит от семи до пятнадцати лет лишения свободы.

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Напомним, в Винницкой области мужчина до смерти избил своего соседа и пытался избавиться от тела пострадавшего и вещественных доказательств. Свою окровавленную одежду он пытался сжечь в печи в своем доме, но не успел.

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