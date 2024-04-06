В Одесской области мужчина затащил в заброшенную землянку мальчика и изнасиловал

Злоумышленник оперативно задержан.
В Одесской области полицейские задержали мужчину по подозрению в совершении сексуального насилия над малолетним мальчиком.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона.
"О событии на спецлинию "102" сообщила мать 12-летнего мальчика, которой тот доверился и рассказал, что с ним произошло. Злоумышленник посреди дня схватил ребенка на улице, затащил в заброшенную землянку, где совершил сексуальное насилие", — говорится в сообщении.
Получив детальное описание правонарушителя, полицейские менее чем через час разыскали его.
31-летний злоумышленник был задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. На основании достаточного количества собранных доказательств следователи сообщили мужчине о подозрении в сексуальном насилии, совершенном в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет, независимо от его добровольного согласия, что предусмотрено ч. 4 ст. 153 Уголовного кодекса.
За совершенное правонарушителю грозит наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.
Кроме того, мужчину проверяют на причастность к аналогичному преступлению, совершенному в отношении несовершеннолетней девочки.
Напомним, в Житомирской области мужчина изнасиловал женщину, а ребенка ее зарезал.
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