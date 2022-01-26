В Одесской области мужчина заживо сжег женщину за отказ в интиме: детали жуткой трагедии

В Одесской области мужчина заживо сжег женщину за отказ в интиме: детали жуткой трагедии

Злоумышленник сначала избил женщину, а потом решил избавиться от тела.

В Одесской области нетрезвый мужчина залез в дом к новой знакомой и потребовал интима. Однако она отказала. Тогда он избил женщину и поджег дом. Выбраться из дома смогла только пожилая мать жертвы.

Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений.

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По данным следствия, в тот вечер женщина выпивала у дочери вместе с зятем и его другом. Когда вечеринка закончилась, гостью решил провести новый знакомый. Он рассчитывал, что она пригласит к себе. Но женщина отказала и ушла домой.

Тогда он залез через окно и потребовал интима. В помещении также находилась пожилая мать пострадавшей. Незваный гость закрыл пенсионерку на кухне. А оставшись наедине с новой знакомой, начал избивать ее табуреткой. От ударов женщина потеряла сознание. Нападающий испугался, что убил ее и, чтобы скрыть следы преступления, устроил в доме пожар.

Через окно смогла выбраться мать, она начала звать на помощь. Но спасти дочь, которая осталась в пылающем здании, уже не удалось.

Суд вынес приговор: мужчина, уже имевший проблемы с законом, следующие 12 лет отсидит в тюрьме.

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Напомним, в Николаевской области 64-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения после семейной ссоры облил бензином свою 84-летнюю тещу и поджег. От полученных ожогов умерла женщина. А от огня едва не сгорел весь дом.

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