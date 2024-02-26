В Одесской области мужчина жестоко избил своего девятимесячного сына: как его наказали

Впоследствии медики осмотрели малыша и диагностировали ему синяки на лице и бедре.

В Одесской области мужчина избил девятимесячного сына. Причиной тому стало то, что ребёнка разбудил плач ребенка.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

Как стало известно, инцидент произошел в Березовском районе. Там к полицейским обратилась женщина, заявившая, что ее маленького сына избил сожитель.

Уже со временем правоохранители установили, что мужчину ночью разбудил плач ребенка. Он подошел к мальчику и несколько раз ударил ладонью по бедру. Мать малыша проснулась и пыталась унять сожителя, однако тот схватил ребенка за лицо пальцами и сжал. Мужчина объяснил полицейским, что таким образом пытался успокоить ребенка.

Впоследствии медики осмотрели малыша и диагностировали ему синяки на лице и бедре.

“Под процессуальным руководством Березовской окружной прокуратуры мы выдвинули фигуранту обвинения в нанесении легкого телесного повреждения. Это правонарушение квалифицируется по части 1 статьи 125 Уголовного кодекса Украины и влечет наказание штрафом до 850 грн или общественными работами до двухсот часов, или исправительными работами до одного года. Обвинительный акт мы уже направили в суд”, — прокомментировала старшая дознавательница Березовского районного отдела полиции Карина Иринчук.

Напомним, что в столичном метро пассажира избили из-за цвета волос.

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