В Одесской области мужчину во время ссоры убили держаком для лопаты

В Одесской области мужчину во время ссоры убили держаком для лопаты

Тело пострадавшего обнаружили местные жители.

В Белгород-Днестровском 51-летний мужчина расправился со своим товарищем. Злоумышленника задержали, сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Об этом сообщили в прессслужбе полиции.

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Окровавленное тело мужчины без признаков жизни обнаружили на улице местные жители и сообщили в полицию. Правоохранители установили, что во время застолья 26-летний пострадавший начал ругать хозяина дома, а тот в ответ схватил черенок для лопаты и несколько раз ударил гостя по голове. Согласно заключению судебно-медицинского эксперта, он умер от кровопотери.

"Полицейские сообщили фигуранту о подозрении по части 2 статьи 121 Уголовного кодекса Украины. За умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего, мужчине грозит от семи до десяти лет лишения свободы", — сообщил начальник Белгород-Днестровского районного отдела полиции Олег Чукань.

Напомним, в Николаевской области мужчина вилами заколол родного брата.

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