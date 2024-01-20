В Одесской области мужчину выманили из квартиры и застрелили в собственном подъезде

В Одесской области мужчину убили в собственном подъезде выстрелом в голову. Это произошло в Балте Подольского района.

К домофону 30-летнему мужчине позвонил неизвестный и, по словам жены, попросил спуститься в подъезд для помощи с дубликатом ключа. Через 15 минут его тело обнаружил сосед с огнестрельным ранением головы. На месте обнаружена гильза калибра 5.45 мм.

Сначала о случившемся сообщили в местных Телеграмм-каналах. Позже подробности сообщили в Подольском районном управлении полиции Одесской области.

"Тело покойника с огнестрельным ранением обнаружили возле его дома в городе Балта. Полицейские предварительно установили, что погибшего, занимавшегося изготовлением ключей, по домофону вызвал на улицу неизвестный мужчина якобы, чтобы сделать заказ. А уже через несколько минут соседи известили жену и полицейских о то, что он мертв", — рассказали в полиции.

Убийцей оказался сосед погибшего. Выстрел он произвел из автомата Калашникова.

Мужчину разыскали в Одессе, куда он сразу скрылся. Подозреваемый задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и помещен в изолятор временного содержания.

Напомним, в Волынской области 56-летний житель села Александрия совершил жестокое убийство. Муж зарубил топором 66-летнюю женщину и ее 34-летнего сына, проживавших по соседству, а тела выбросил в колодец.

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