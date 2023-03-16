В Одесской области мужчину задержали на блокпосту и мобилизовали: адвокат говорит об издевательствах

Мобилизированный находится в воинской части и утверждает, что к нему якобы применяются пытки.

В Одесской области мобилизовали 28-летнего уроженца Черкасской области Василия Кириченко, который приехал в регион на несколько дней по делам. Адвокат мобилизованного Виктор Маслий утверждает, что его клиента насильно доставили в областной центр комплектования в Одессе и удерживают против воли.

Об этом сообщает "Суспильне".

По словам адвоката, Василия Кириченко задержали 6 марта на блокпосту возле города Белгород-Днестровский и доставили в Одесский областной центр комплектования.

"На тот момент там находилось более 10 человек. Им предоставляли пустые бланки документов для прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК). Чтобы они поставили свои подписи. Наш подзащитный — житель Черкасской области. Здесь был по работе проездом. Проходить комиссию в Одессе он не может: здесь нет его учетных данных, нет медицинских документов", – рассказал Маслий.

Адвокат утверждает, что ему не разрешили встретиться с клиентом. Он вызвал полицию. Юрист утверждает, что его клиента не имели права задерживать, и настаивает, что Кириченко должен проходить военно-врачебную комиссию в Черкасской области, где состоит на учете.

Сегодня адвокат узнал, что его клиент уже находится в воинской части, где к нему якобы применяются пытки.

"Совершаются угрозы, что если он самостоятельно не пройдет ВВК, то его заставят пройти. Уже выдали им форму, по ночам поднимают по тревоге, заставляют отжиматься, бегать, то есть совершаются в отношении него пытки, пытки", — говорит Маслий.

Что сказали в военкомате

В Одесском областном территориальном центре комплектования в ответ на запрос издания заверили, что не нарушали закон.

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"Все по закону. Нет такого закона, который запрещает из какого-то военкомата призывать", — прокомментировала пресс-секретарь областного ТЦК Ирина Драган.

Она заверила, что над мобилизованным "все хорошо" и никто над ним не издевается.

"С человеком все хорошо, он сейчас служит. Два дня он побывал на сборном пункте, затем его закомплектовали в воинскую часть, на которую он сам согласился. Ему дали выбор куда идти служить, сообщение в военкомат, где он состоял на учете, отправлено, что он взят на временный учет, и призван в такую-то воинскую часть", — сказала пресс-секретарь Одесского ТЦК.

Отметим, что это уже не первый случай, когда действия работников ТЦК в Одесской области мягко говоря называют "перегибами". Ранее по Сети разлетелось видео, где сотрудники военкомата передвигались в Одессе на автомобиле скорой помощи и раздавали повестки.

Также общественность возмутила другой случай из Одессы – жестокое задержание мужчины во время вручения повестки. Из-за этого инцидента была назначена служебная проверка. Еще для одного одессита мобилизация прохожего закончилась дракой и наручниками.

Правда, аналогичные случаи происходят и в других регионах. Так, в Сеть попало видео, на котором трое мужчин в военной форме гонятся за гражданским в Днепре.

Военные же говорят о необходимости мобилизации, ведь на фронте не хватает людей.

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