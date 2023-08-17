В Одесской области мужчины избавились от тела женщины, которая умерла во время совместной попойки

В Одесской области представители общественного формирования во время патрулирования обнаружили в лесополосе, недалеко от железнодорожных путей, женщину без признаков жизни, о чем сообщили в полицию.

О жутком случае сообщили в полиции Одесской области.

Уже через несколько часов правоохранители предварительно установили: покойница – 30-летняя местная жительница. В день, когда ее тело обнаружили, она находилась с тремя знакомыми мужчинами. Во время распития спиртных напитков женщине стало плохо и она упала замертво. Испугавшись, мужчины завернули ее в одеяло и на тележке отвезли в лесополосу.

Тело женщины полицейские направили на судебно-медицинскую экспертизу, которая установит причину смерти. Предварительно смерть женщины наступила от сердечно-легочной недостаточности, следствием которой был туберкулез. В настоящее время следователи осуществляют досудебное расследование.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком от четырех до пяти лет или лишения свободы от четырех до семи лет. Следствие продолжается.

Напомним, в Харьковской области мужчина забил сожительницу до смерти. Во время конфликта из-за ревности он избивал женщину руками, ногами и деревянной палкой до тех пор, пока она не прекратила подавать признаков жизни.

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