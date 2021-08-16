В Одесской области на 4 пляжах купаться нельзя: где именно

В Одесской области на 4 пляжах купаться нельзя: где именно

Специалисты провели мониторинговые исследования морской воды в области.

Питьевая вода в городах Татарбунары, Подольск и Вилково, а также морская вода на четырех пляжах Одесской области не соответствует санитарным нормам.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского областного центра контроля и профилактики болезней МОЗ Украины.

Специалисты взяли 93 пробы морской воды на санитарно-микробиологические показатели на 22 пляжах Одессы и области. Из них четыре пробы не соответствуют гигиеническим нормам, а именно в рекреационной зоне поселка Затока (район Солнечный), рекреационной зоне "Расейка" в селе Приморское, а также в селах Лиман и Балабановка.

Информацию обо всех обнаруженных "нестандартных" пробах направили в городские и районные органы исполнительной власти и органы местного самоуправления в Одесской области.

Ранее сообщалось, что в Одессе "зацвело" море. В морской воде начали стремительно размножаться микроскопические водоросли. Купаться в такой воде специалисты не советуют — можно отравиться или получить раздражение кожи. Ведь водоросли производят токсины.

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