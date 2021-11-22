В Одесской области на дороге нашли мертвую женщину

Водитель, сбивший женщину, скрылся с места аварии.
На дороге в селе Бриновка была обнаружена 57-летняя местная жительница без признаков жизни с травмами, характерными для дорожно-транспортного происшествия.
Об этом сообщили в полиции Одесской области.
По словам сожителя погибшей, как только женщина вышла со двора, он услышал, что рядом затормозил похожее на грузовик транспортное средство, а затем уехал.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции. Разыскивается водитель, причастный к аварии.
Напомним, что в Харькове на пешеходном переходе на перекрестке проспекта Науки и улицы Тобольской водитель внедорожника Land Cruiser сбил двух переходивших дорогу 13-летних подростков.
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