В Одесской области на глазах у соседа мужчина застрелил товарища и покончил с собой

В рамках досудебного расследования назначен ряд экспертиз. Устанавливаются полные обстоятельства происшествия.
Житель Великой Михайловки, что в Одесской области, застрелил своего товарища из ружья, а пока сосед побежал вызывать полицию, выстрелил и себе в грудь.
Об этом в четверг, 17 июня, сообщает пресс-служба полиции региона.
"Позавчера ночью в гараже жителя Великой Михайловки полицейские обнаружили без признаков жизни с огнестрельными ранениями 36-летнего хозяина и его 30-летнего товарища из ближнего села", — говорится в сообщении.
По словам соседа старшего по возрасту мужчину, он выбежал из дома на выстрелы, которые доносились со двора, и увидел, как хозяин целится из ружья в знакомого.
"Односельчанин попытался успокоить разъяренного гражданина и уговорить убрать оружие, но тот не послушал его и спустил курок, попав товарищу в грудную клетку. Сосед побежал вызывать полицию, а владелец ружья тем временем выстрелил и себе в грудь", — рассказали в полиции.
По факту смерти хозяина домовладения полицейские начали производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство", сведения же по факту смерти его гостя внесены в Единый реестр досудебных расследований как умышленное убийство.
В рамках досудебного расследования назначен ряд экспертиз. Устанавливаются полные обстоятельства происшествия.
Ранее в Одессе на улице пограничный 28-летний местный житель заметил незнакомого парня, который копошился возле его машины. Мужчина решил, что тот пытается украсть какую-то деталь и выстрелил ему в грудь из пистолета.