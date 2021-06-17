В Одесской области на глазах у соседа мужчина застрелил товарища и покончил с собой

В рамках досудебного расследования назначен ряд экспертиз. Устанавливаются полные обстоятельства происшествия.

Житель Великой Михайловки, что в Одесской области, застрелил своего товарища из ружья, а пока сосед побежал вызывать полицию, выстрелил и себе в грудь.

Об этом в четверг, 17 июня, сообщает пресс-служба полиции региона.

"Позавчера ночью в гараже жителя Великой Михайловки полицейские обнаружили без признаков жизни с огнестрельными ранениями 36-летнего хозяина и его 30-летнего товарища из ближнего села", — говорится в сообщении.

Также читайте Третий случай за месяц: в Одесской области застрелился военный

По словам соседа старшего по возрасту мужчину, он выбежал из дома на выстрелы, которые доносились со двора, и увидел, как хозяин целится из ружья в знакомого.

"Односельчанин попытался успокоить разъяренного гражданина и уговорить убрать оружие, но тот не послушал его и спустил курок, попав товарищу в грудную клетку. Сосед побежал вызывать полицию, а владелец ружья тем временем выстрелил и себе в грудь", — рассказали в полиции.

По факту смерти хозяина домовладения полицейские начали производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство", сведения же по факту смерти его гостя внесены в Единый реестр досудебных расследований как умышленное убийство.

В рамках досудебного расследования назначен ряд экспертиз. Устанавливаются полные обстоятельства происшествия.

Ранее в Одессе на улице пограничный 28-летний местный житель заметил незнакомого парня, который копошился возле его машины. Мужчина решил, что тот пытается украсть какую-то деталь и выстрелил ему в грудь из пистолета.

Новости Украины: в Буче из-за фото в соцсети школьница застрелила своего 16-летнего товарища

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку