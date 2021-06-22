В Одесской области на пляже произошел оползень: под завалами ищут людей (фото)

На берегу моря нашли вещи людей.

В Одесской области в Белгород-Днестровском районе в селе Лебедевка возле одной из баз отдыха произошел оползень на берегу моря.

Об этом сообщили в пресс-служба ГУ ГСЧС в Одесской области.

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По предварительной информации, под завалами могут находиться отдыхающие. На месте происшествия обнаружены вещи людей.

На их поиски пока привлечено 40 человек из оперативных служб. Информация о пострадавших проверяется.

Как пишет "Думская" со ссылкой на очевидца, незадолго до инцидента он видел на месте девушку. По другим данным, там могло завалить семейную пару с ребенком. Сейчас администрация базы отдыха сейчас разыскивает всех своих постояльцев.

Напомним, в Тернополе двух людей засыпало землей: один человек погиб, другой удалось спасти. Трагедия произошла во время земляных работ.

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