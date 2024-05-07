В Одесской области на побережье штормом вынесло корабельную мину. Ее заметил местный житель, вызвавший пограничников.

Об этом сообщили в пресс-службе ГНСУ.

Как стало известно, житель Одесской области заметил на побережье мину и сообщил об этом пограничникам.

“Далее мину ликвидировали специалисты специального подразделения ВМС ВСУ путем контролируемого подрыва. Берегите себя и в случае обнаружения опасных объектов – немедленно информируйте компетентные органы», – рассказали в ГНСУ.

Напомним, что учебно-тренировочный самолет Як-52 сбил вражеский дрон-разведчик над Одесщиной.

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