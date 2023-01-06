В Одесской области на Святвечер в пожаре погибли мать и трое маленьких детей: подробности трагедии

В селе Билине Подольского района Одесской области на Святвечер в пожаре погибли 31-летняя мать и ее трое маленьких сыновей. Отец детей получил травмы, его госпитализировали.

Об этом сообщили в ГСЧС Одесской области.

Пожар в жилом доме в Одесской области вспыхнул 6 января в 20:00. Общая площадь возгорания – 80 квадратных метров. В 20:32 возгорание удалось локализовать.

Фото: Facebook/ ГСЧС Украины

Из-за возгорания дома погибла 31-летняя женщина и трое детей — 2018, 2019 и 2020 годов рождения. Отца детей в тяжелом состоянии госпитализировали. Медики пытаются спасти мужчину.

Фото: facebook/Полиция Одесской области

В Нацполиции Одесской области уточнили, что в пожаре погибли двое детей хозяев дома, в возрасте 3-х и 4-х лет и 2-летний племянник 31-летней женщины. Причины пожара устанавливаются.

"На месте происшествия работают спасатели и полицейские. После ликвидации пожара здание будет осмотрено следственно-оперативной группой территориального подразделения полиции и работниками ГСЧС для установления полных обстоятельств трагедии, в частности причины возгорания дома. Тогда же будет предоставлена квалификация происшествия", - подчеркнули в одесской полиции.

Фото: Полиция Одесской области

Напомним, в Киеве мужчина поджег квартиру в жилом доме в Дарницком районе столицы. Происшествие произошло в доме по улице Степана Олейника.

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