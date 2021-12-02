В Одесской области на трассе нашли мертвого мужчину

В полиции начали разыскивать причастных к происшествию.
В Одесской области на трассе водитель автомобиля сбил насмерть мужчину и скрылся с места ДТП.
Об этом сообщили в полиции Одесской области.
Тело неизвестного мужчины обнаружили на трассе Киев – Одесса, вблизи села Холодная Балка. Отмечается, что на теле мужчины были травмы, характерные для полученных в результате наезда автомобиля.
Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, личность погибшего и людей, которые могут быть причастны к аварии.
Напомним, что в Харькове на пешеходном переходе на перекрестке проспекта Науки и улицы Тобольской водитель внедорожника Land Cruiser сбил двух 13-летних подростков, переходивших дорогу.
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