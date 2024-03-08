В Одесской области на улице обнаружили мертвого мужчину в военной форме

На месте работают правоохранители.
В Одесской области на улице обнаружили тело мужчины в военной форме.
Об этом сообщили в полиции региона.
На месте работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции, работники Подольской окружной прокуратуры и другие оперативные службы.
Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, на территории палаточного городка одной из воинских частей во Львовской области военнослужащая зарезала другого военного во время внезапного конфликта.
А в Киеве военнослужащий ВСУ застрелил двух других военных. Следствие установило, что солдаты распивали алкогольные напитки, после чего между ними возник конфликт.
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