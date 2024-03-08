В Одесской области на улице обнаружили мертвого мужчину в военной форме

В Одесской области на улице обнаружили тело мужчины в военной форме.

Об этом сообщили в полиции региона.

На месте работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции, работники Подольской окружной прокуратуры и другие оперативные службы.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Фото: ГУ Национальной полиции в Одесской области

Напомним, на территории палаточного городка одной из воинских частей во Львовской области военнослужащая зарезала другого военного во время внезапного конфликта.

А в Киеве военнослужащий ВСУ застрелил двух других военных. Следствие установило, что солдаты распивали алкогольные напитки, после чего между ними возник конфликт.

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