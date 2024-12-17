В Одесской области на уроке физкультуры умер 15-летний парень – что известно о трагедии

Учителя вызвали подростку "скорую", однако он скончался до приезда врачей.
В Одесской области в одном из сел Березовского района на уроке физкультуры умер 15-летний парень.
Об этом сообщает полиция Одесской области.
По словам правоохранителей, ученику 10-го класса стало плохо на уроке физкультуры. Юноша попросил выйти, а в коридоре упал. Учителя вызвали подростку "скорую" и пытались оказать ему медицинскую помощь. Прибывшие на место врачи, к сожалению, констатировали смерть парня.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Причину смерти ребенка будут устанавливать судмедэксперты.
Ранее сообщалось об аналогичном трагическом случае в Ужгороде, где на уроке физкультуры скончался 10-классник.
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