В Одесской области на уроке физкультуры умер 15-летний парень – что известно о трагедии

Учителя вызвали подростку "скорую", однако он скончался до приезда врачей.

В Одесской области в одном из сел Березовского района на уроке физкультуры умер 15-летний парень.

Об этом сообщает полиция Одесской области.

По словам правоохранителей, ученику 10-го класса стало плохо на уроке физкультуры. Юноша попросил выйти, а в коридоре упал. Учителя вызвали подростку "скорую" и пытались оказать ему медицинскую помощь. Прибывшие на место врачи, к сожалению, констатировали смерть парня.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Причину смерти ребенка будут устанавливать судмедэксперты.

Ранее сообщалось об аналогичном трагическом случае в Ужгороде, где на уроке физкультуры скончался 10-классник.

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