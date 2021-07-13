В Одесской области на выпускной пригласили песика, который каждый день провожал своего хозяина в школу

В Одесской области на выпускной пригласили песика, который каждый день провожал своего хозяина в школу

Пушистый каждое утро провожал на занятия своего друга Артема. Момент временной разлуки очень огорчал хвостатстого.

Выпускник Килийской школы №1 (Одесская область) Артем и его любимец Стражник почти неразлучны. Так, верный пес каждое утро провожал хозяина в школу, а когда пришло время получать аттестат о полном общем среднем образовании — они сделали это вместе.

Историю крепкой дружбы опубликовало издание "Бессарабия INFORM".

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Стражника очень хорошо знают в Килийский школе №1. Песик каждое утро приходил в учебное заведение, чтобы провести на занятия своего друга Артема. Парень с любовью давал установку: "беги домой!". Стражник слушался, возвращался ко двору, где отдано ждал хозяина с уроков. Иногда псу повезло — его как исключение пускали на урок. Воспитанник очень сдержанно, тихо и послушно сидел в классе рядом со своим хозяином. Нужно было хорошо себя вести, чтобы подольше побыть рядом.

"У нас в классе 24 ученика, Стражник был 25-м", — комментирует классный руководитель Артема Татьяна Терзи, которая за два года и сама очень привязалась к собаке. По ее словам, пес — любимец всего класса. Трудно остаться равнодушным, когда видишь такое взаимопонимание между человеком и животным.

Фото: Бессарабия INFORM.

Артем подобрал Стражника маленьким щенком около двух лет назад. С тех пор они неразлучны. Когда пес подрос, он стал везде сопровождать своего хозяина — в магазин, к друзьям и даже в школу. Парень пытался отучить любимца от этой привычки, но понял, что для питомца это важно, поэтому не стал препятствовать. Впоследствии это вошло в привычку.

И вот, пришло время выпускного вечера. Школьники отмечали событие в кафе — там также проходила церемония вручения аттестатов. Никто не удивился, когда Артем появился на мероприятии вместе со своим другом. За аттестатом друзья продефилировали вместе. А потом еще и позировали вдвоем для фотографа. Общее фото тоже не обошлось без Стражника.

Теперь всем, кто знает эту пару друзей, трудно представить, как они будут друг без друга, ведь вскоре Артем поедет учиться в другой город. Но Стражник точно дождется своего хозяина.

Фото: Бессарабия INFORM.

Фото: Бессарабия INFORM.

Напомним, в Англии пропавший пес вернулся к хозяевам через 11 лет. Собака по кличке Крампет исчез со двора в 2010 году, когда ему было всего три месяца.

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