В Одесской области начальника районного ТЦК задержали на взятке: детали дела

Начальник районного ТЦК Одесской области взял взятку

Реклама

В Одесской области правоохранители разоблачили на взятке начальника одного из районных ТЦК и СП. Чиновник требовал 2 тысячи долларов за «решение вопросов» с военным учетом.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

Что известно о деле

Как сообщили в полиции, мужчина обещал гражданину за деньги помочь изготовить новый военно-учетный документ, снять его с розыска в электронной базе и предоставить отсрочку от мобилизации.

Реклама

«При этом должностное лицо заявило, что без передачи средств решение вопроса будет невозможным», — говорится в сообщении.

Следователи полиции Одесской области совместно с работниками СБУ задокументировали преступление и задержали чиновника прямо в центре Одессы после получения всей требуемой ему суммы. Деньги передавались в два этапа.

При задержании изъяли средства, служебную документацию и другие вещественные доказательства.

Ему уже доложено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины - получение неправомерной выгоды должностным лицом, соединенное с вымогательством.

Реклама

За это преступление должностному лицу грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности.

Ранее начальник сборного пункта Киевского городского ТЦК и СП был задержан во время получения неправомерной выгоды. Предварительно чиновник требовал от военнообязанного 3500 долларов США. Он обещал снятие его с розыска в Соломенском ТЦК и СП.

По данным следователей, речь идет о злоупотреблении влиянием, что сопровождалось вымогательством взятки. Фигурант находится под стражей с правом внесения залога.