В Одесской области нашли мертвой семью из пяти человек: что произошло

В Одесской области нашли мертвой семью из пяти человек: что произошло

Среди погибших дети в возрасте 5-ти, 7-ми и 9-ти лет.

В Одесском районе Одесской области нашли мертвой семью из пяти человек. Среди них – трое детей.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Одесской области 4 января.

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"41-летнего мужчину, троих малолетних детей в возрасте 5-ти, 7-ми и 9-ти лет и их 71-летнюю бабушку обнаружили без признаков жизни в доме женщины, в дачном доме в Надлиманском массиве", — рассказали в ведомстве.

По словам правоохранителей, в полицию сегодня в пять часов вечера обратился друг семьи и сообщил, что мужчина с двумя девочками и мальчиком, над которыми он взял опеку после смерти сестры, 31 декабря уехал к своей матери и на следующий день перестал выходить на связь.

"В настоящее время на месте происшествия работают правоохранители территориального отдела полиции. Установлено, что обстановка в доме не нарушена, признаков насилия на телах не обнаружено, следов проникновения в дом нет", — рассказали в полиции.

Там добавили, что предварительная причина смерти семьи – удушение угарным газом от топливного генератора.

Предварительно событие квалифицировано по ст.115 Уголовного кодекса Украины с примечанием "несчастный случай".

Тела умерших будут направлены на судебно-медицинскую экспертизу, после выводов которой в производстве будет определена окончательная правовая квалификация.

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