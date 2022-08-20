В Одесской области нашли мертвым парня, которого разыскивали два дня

В селе Дмитровка Болградского района спасатели обнаружили утопленника, поиски которого длились два дня.

22-летний парень 17 августа пропал во время отдыха на воде.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС в Одесской области.

Его тело обнаружили в 50 метрах от берега. Для установления причины смерти тело несовершеннолетнего направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

За время поисков спасатели обследовали 4 км² поверхности воды, 10 километров береговой полосы и 7500 м² дна.

Ранее сообщалось, что в реке Стырь в Ровенской области утонули две девушки. Обе в тот день пасли скот и в какой-то момент зашли в водоем. Одна из девушек начала тонуть, вероятно, из-за стремительного течения. Подруга пыталась ее спасти, но утонула сама.

Новости Волыни: 13-летний парень утонулся в ледяной реке на школьном перерыве

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