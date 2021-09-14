В Одесской области нашли сотни боеприпасов в лесу: спасатели развернули спецоперацию

В Одесской области нашли сотни боеприпасов в лесу: спасатели развернули спецоперацию

На специальном грузовике опасные предметы вывезли на утилизацию на полигон.

Более трехсот боеприпасов времен Второй мировой войны нашли в Одесской области в лесу.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

Спасатели развернули масштабную спецоперацию в лесном хозяйстве у города Березовка. Достают из-под земли артснаряд и ручные гранаты и на специальном грузовике вывозят на утилизацию на полигон.

Более 70 лет назад в этих местах шли ожесточенные бои. Местные жители и лесники регулярно встречали их эхо. Теперь же чрезвычайники тщательно обследуют каждый сантиметр опасной территории. Уже очистили от взрывного железа 3 гектара леса.

Новости Украины: в Одесской области спасатели нашли боеприпасы времен Второй мировой войны

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