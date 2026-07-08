В Одесской области нашли тело 10-летней Софии Потемкиной: полиция открыла производство

Черное море

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В Одесской области нашли тело 10-летней Софии Потемкиной, которую унесло в море на надувном круге.

Об этом сообщает «Думская Одесса».

София Потёмкина

Что известно о трагедии

Известно, что 19 июня в селе Сычавка в Одесской области девочку на надувном круге унесло в море. По предварительной информации, она вместе с прабабушкой отдыхала на стихийном пляже, где купание запрещено.

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Несмотря на масштабные поиски, спасти ребенка не удалось. Тело Софии было обнаружено у берега в районе Южного. Он был направлен на судебно-медицинскую экспертизу для установления окончательной причины смерти.

По факту гибели ребенка правоохранители возбудили уголовное производство. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

Ранее стало известно, что активная фаза поисков 10-летней Софии Потёмкиной завершилась. Ребенка искали в течение 5 дней. Специалисты обследовали как поверхность воды, так и морское дно. К сожалению, все напрасно. Поиски прекращены, в частности из-за опасности для самих спасателей, ведь операцию проводили на стихийном пляже.

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