В Одесской области нашли убитой 15-летнюю девушку: в преступлении подозревают ее ровесника – детали жуткой истории

В убийстве подозревается 16-летний юноша, с которым девушка познакомилась незадолго до смерти.

В Одесской области полицейские разыскали пропавшее без вести тело 15-летней Мишель Пиявчик.

Об этом сообщает полиция Одесской области.

Девочка жила с бабушкой. 30 января бабушка обратилась к правоохранителям, сообщила, что ее внучка ушла из дома еще 21 января и не вернулась.

На четвертый день поисков стражи порядка разыскали тело без вести пропавшей девушки с признаками насильственной смерти.

Кто может быть убийцей

По словам правоохранителей, личность вероятного убийцы установлена. По подозрению в убийстве 15-летней Мишель Пиявчик полицейские задержали 16-летнего юношу, с которым она познакомилась незадолго до смерти.

Предварительно установлено, что злоумышленник в заброшенном здании бывшего весового комплекса нанес потерпевшему повреждения, не совместимые с жизнью. Чтобы скрыть преступление, подросток забросал тело убитой хламом.

Место преступления

Решается вопрос о сообщении парню о подозрении и избрании меры пресечения. За совершенное ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Днепре жестоко убита 11-летняя девочка. Позже выяснились жуткие подробности жизни ребенка. Убийцей может быть 23-летний парень – знакомый девочки

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