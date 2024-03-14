В Одесской области нашли застреленным пограничника: что известно

В настоящее время проводится расследование.

В одном из подразделений ГПСУ в Одесской области обнаружили тело пограничника. У него обнаружили огнестрельные ранения.

Об этом сказал спикер ГПСУ полковник Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде".

Как отметил спикер, в одном из подразделений Белгород-Днестровского пограничного отряда нашли тело военнослужащего с огнестрельным ранением.

"Что явилось причиной смерти пограничника – устанавливают следственные органы. По этому факту сообщены правоохранительные органы. Кроме этого, пограничным отрядом назначено служебное расследование, чтобы выяснить все детали", – сообщил он.

По данным "Украинской правды", это произошло в пограничном подразделении под названием "Удобное".

Напомним, в ГПСУ прокомментировали угрозу наступления со стороны Белоруссии.

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