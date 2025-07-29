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В Одесской области неизвестные устроили стрельбу: что известно о жертвах
В полиции сообщили, что жертв или пострадавших из-за стрельбы в Одесской области нет.
Сегодня, 29 июля, в Одесской области неизвестные устроили перестрелку. Предварительно, инцидент завершился еще и ДТП.
Кадры обнародовали местные телеграм-каналы.
Правоохранители отреагировали
В полиции Одесской области подтвердили ТСН.UA факт стрельбы посреди улицы между мужчиной и группой мужчин.
«Речь идет об Одесском районе. Полиция работает на месте происшествия, устанавливаются все обстоятельства. Не исключено, что информация будет внесена в ЕРДР», — сообщили в отделе коммуникаций ГУНП в Одесской области.
Добавляется, что на данный момент информации о погибших и раненых нет.
Напомним, в Подольском районе Киева мужчина открыл стрельбу по автомобилю прямо во дворе жилого дома.
Стало известно, что инцидент произошел утром 23 июля. По данным полиции, 35-летний киевлянин стрелял из травматического оружия по автомобилю, проезжавшему мимо. Он объяснил свои действия конфликтом с водителем, произошедшим накануне. К счастью, никто из людей не пострадал.