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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В Одесской области неизвестные устроили стрельбу: что известно о жертвах

В полиции сообщили, что жертв или пострадавших из-за стрельбы в Одесской области нет.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Стрельба

Стрельба

Сегодня, 29 июля, в Одесской области неизвестные устроили перестрелку. Предварительно, инцидент завершился еще и ДТП.

Кадры обнародовали местные телеграм-каналы.

Правоохранители отреагировали

В полиции Одесской области подтвердили ТСН.UA факт стрельбы посреди улицы между мужчиной и группой мужчин.

«Речь идет об Одесском районе. Полиция работает на месте происшествия, устанавливаются все обстоятельства. Не исключено, что информация будет внесена в ЕРДР», — сообщили в отделе коммуникаций ГУНП в Одесской области.

Добавляется, что на данный момент информации о погибших и раненых нет.

Напомним, в Подольском районе Киева мужчина открыл стрельбу по автомобилю прямо во дворе жилого дома.

Стало известно, что инцидент произошел утром 23 июля. По данным полиции, 35-летний киевлянин стрелял из травматического оружия по автомобилю, проезжавшему мимо. Он объяснил свои действия конфликтом с водителем, произошедшим накануне. К счастью, никто из людей не пострадал.

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