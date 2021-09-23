В Одесской области несовершеннолетний на джипе разбил 6 припаркованных автомобилей: видео

Парень говорит, что не помнит как произошло ДТП.

В четверг, 23 сентября, в городе Черноморск (Одесская область) 17-летний водитель за рулем красного джипа влетел в 6 припаркованных автомобилей.

Об этом сообщает Telegram-канал "Одесса Сейчас".

По словам очевидцев, джип, за рулем которого находился несовершеннолетний, на большой скорости выехал с территории ЖК "Цветной бульвар". Не справившись с управлением водитель допустил столкновение с легковыми авто, которые стояли на парковке. У шести транспортных средств зафиксировали многочисленные повреждения.

На месте происшествия работает эвакуатор и полицейские, которые выясняют все обстоятельства произошедшего.

17-летнему виновнику ДТП понадобилась медицинская помощь. Правоохранители задержали его и разыскивают родителей.

Напомним, ранее в Виннице произошла массовая авария. Столкнулись сразу пять машин, скутер и троллейбус.

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