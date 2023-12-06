В Одесской области нетрезвый правоохранитель устроил ужасное ДТП (фото)

Он влетел в грузовик. Пострадали два человека.

На Одесщине правоохранитель, находившийся за рулем с признаками опьянения, влетел в ехавший в попутном направлении грузовик. ДБР проводит расследование по данному факту.

Об этом сообщили в пресс-службе ДБР.

Как стало известно, ДТП произошло 5 декабря вблизи села Еремеевка. Правоохранитель, находясь за рулем с признаками опьянения, совершил столкновение с ехавшим в попутном направлении грузовиком.

“В результате ДТП одному из пассажиров ампутированы ноги, а другой пассажир получил многочисленные переломы и ссадины. Оба травмированных были госпитализированы. На место ДТП выехали сотрудники Бюро. Возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286-1 УК Украины. Продолжается досудебное расследование”, — рассказали в ДБР.

Напомним, что в Одессе разоблачили бизнесмена, пытавшегося дать взятку военному командованию.

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