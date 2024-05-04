В Одесской области обнаружили горшок с кладом времен Крымского ханства (фото)

Возраст находки достигает уже более полутысячелетия.

В Одесской области обнаружили клад времен Крымского ханства. Это произошло 22 апреля в овраге вблизи села Флора.

Об этом сообщили в общественной организации "Краеведы Одесчины".

В Подольском районе историк Сергей Жосан обнаружил "Флоранское сокровище" — серебряные монеты времен Крымского ханства.

Клад состоит из 140 серебряных монет. Эти акче чеканили еще во времена правления хана Менгли и Гирея — в 1480-х годах в Крыму.

Фото: ОО "Краеведы Одесчины"

"Скорее всего, клад был спрятан во время подольских набегов крымских татар. Сокровище лежало в горшке, на глубине 40 см. Сверху было прикрыто известняковой плиткой природного происхождения квадратной формы, примерно 20х20х5 см. Яр, в котором было обнаружено сокровище, впадает в реку Ягорлык", – поделился подробностями Жосан.

Напомним, в Белой Церкви Киевской области нашли золотые украшения, вероятно, второй половины XVII века. На сокровище наткнулись при подготовке строительства Центра молодежи в центре города. Первым ценный экспонат в почве заметила студентка второго курса исторического факультета.

Читайте также: