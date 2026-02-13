В Одесской области обнаружили мертвых птиц в мазуте: что произошло

Мертвая птица в мазуте / © Facebook/Иван Русев

В районе Национального парка «Тузловские лиманы» в Одесской области обнаружили мертвых птиц, загрязненных мазутом.

Об этом сообщил научный сотрудник Нацпарка Иван Русев в своей заметке на Facebook.

По его словам, при обследовании песчаной пересыпи на побережье Черного моря обнаружили поганку черношейную и гагару краснозобую. На обеих птицах были следы мазута.

Ученый отметил, что с мая 2025 года на участке побережья возле нацпарка не фиксировали разлив мазута. Последние недели экологи сообщали преимущественно о погибших птицах, загрязненных подсолнечным маслом после ударов дронов по цистернам, которые вызвали загрязнение Одесского залива.

«Вероятно, птица еще в начале экологической катастрофы в Керченском проливе оказалась в эпицентре мазута. И тогда еще жидкий токсичный мазут, который как через кожный покров, так и через ротовую полость во время чистки клювом перьев, постепенно убивал птиц. И когда птицы погибли, то дрейфуя течениями, оказались у наших берегов — за более чем 600 км от аварии в Керченском проливе», — предположил Иван Русев.

Администрация нацпарка уведомила экологические службы и ожидает официальных проверок, чтобы установить происхождение нефтепродуктов.

Ученый отметил, что согласно протоколу внеочередного заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Одесской облгосадминистрации от 27 января 2025 года, природоохранные учреждения должны проводить постоянный мониторинг побережья и информировать соответствующие службы в случае выявления загрязнений.

Напомним, более 1000 птиц погибло в Одесском заливе из-за разлива масла, который произошел после российского удара по порту «Южный» в декабре 2025 года.