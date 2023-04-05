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В Одесской области обнаружили подпольную табачную "фабрику": фото, видео

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публикации
Просмотры
595
Время на прочтение
2 мин
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© Госпогранслужба Украины
© Госпогранслужба Украины
© Госпогранслужба Украины
© Госпогранслужба Украины
© Госпогранслужба Украины

На складах нелегального предприятия хранилась готовая продукция на миллионы гривен.

В городе Белгород-Днестровске Одесской области межведомственная группа правоохранителей прекратила деятельность нелегальной линии по производству сигарет. Обыски на нелегальной табачной фабрике провели оперативники Черновицкого пограничного отряда совместно с сотрудниками СБУ и детективами БЭБ.

Об этом в среду, 5 апреля, сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Кроме промышленной линии, на которой был налажен полный цикл производства сигарет без фильтра, на подпольном предприятии было заготовлено сырье и складирована уже готовая к отправке продукция.

"В подсобных помещениях обнаружили более 2 тонн табака, более 400 ящиков сигарет без марок акцизного налога, а также большое количество сигаретной бумаги и другое вспомогательное оборудование", — говорится в сообщении.

В ходе оперативных мероприятий правоохранители задержали 4 граждан, обслуживавших нелегальное предприятие. В их действиях видны признаки уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 204 УК (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров).

Досудебное расследование осуществляют детективы БЭБ.

Напомним, ранее сотрудники Службы безопасности Украины ликвидировали масштабную схему подпольного производства и контрабанды табачных изделий в Евросоюз. Общая стоимость изъятого товара – более 70 миллионов гривен.

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Дата публикации
Просмотры
595
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