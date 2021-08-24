В Одесской области обнаружили в поле разбитое авто с людьми без сознания (фото)

Полиция расследует странную аварию.
В Балте произошло серьезное ДТП, в результате которого пострадали двое мужчин. Они госпитализированы с черепно-мозговыми травмами, травмами грудной клетки и ушибами.
Об этом сообщили в полиции Одесской области.
В правоохранительные органы поступило сообщение от жителя Балтской городской общины о том, что у дороги в поле, ведущей из Балты в село Белино, он обнаружил автомобиль Volkswagen Passat с двумя людьми в бессознательном состоянии.
Полицейские установили: в машине — двое односельчан. Старший по возрасту мужчина, наверное, не справился с управлением.
Пострадавших доставили в больницу, у них отобрали образцы крови для исследования на наличие алкоголя.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных по ч.1 ст.286 Уголовного кодекса Украины. В рамках производства назначен ряд экспертиз. Продолжаются следственные действия.
Ранее стало известно, что 53-летний водитель BMW, двигаясь из Одессы в сторону Измаила, не справился с управлением и столкнулся с придорожным деревом.