В Одесской области обнаружили в поле разбитое авто с людьми без сознания (фото)

В Одесской области обнаружили в поле разбитое авто с людьми без сознания (фото)

Полиция расследует странную аварию.

В Балте произошло серьезное ДТП, в результате которого пострадали двое мужчин. Они госпитализированы с черепно-мозговыми травмами, травмами грудной клетки и ушибами.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

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В правоохранительные органы поступило сообщение от жителя Балтской городской общины о том, что у дороги в поле, ведущей из Балты в село Белино, он обнаружил автомобиль Volkswagen Passat с двумя людьми в бессознательном состоянии.

Полицейские установили: в машине — двое односельчан. Старший по возрасту мужчина, наверное, не справился с управлением.

Пострадавших доставили в больницу, у них отобрали образцы крови для исследования на наличие алкоголя.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных по ч.1 ст.286 Уголовного кодекса Украины. В рамках производства назначен ряд экспертиз. Продолжаются следственные действия.

Ранее стало известно, что 53-летний водитель BMW, двигаясь из Одессы в сторону Измаила, не справился с управлением и столкнулся с придорожным деревом.

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