В Одесской области объявили повышенный уровень опасности

В Одесской области 27 ноября ожидается густой туман, что вынудило объявить повышенный уровень опасности.

Об этом сообщили в Гидрометеорологическом центре Черного и Азовского морей.

По прогнозам синоптиков ночью и утром видимость в регионе может снижаться до 200-500 метров. Из-за этих погодных условий объявлен желтый уровень опасности, который соответствует I уровню.

Во вторник в Одесской области облачно с прояснениями. Существенных осадков не ожидается, но ночью и утром возможен туман. Скорость ветра составит 5-10 м/с. Температура воздуха ночью снизится до 0...-5°, а днем повысится до +2°...+7°.

Для Одессы прогноз похож: облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах 0...-2°, а днем прогреется до +4°...+6°.

Синоптики сообщают, что в течение этой недели погода в Одесской области будет оставаться относительно стабильной. Значительных осадков не прогнозируется, хотя ночью возможны низкие температуры. Это объясняется распространением холодного воздуха из северных регионов.

В первой половине недели ночная температура будет составлять -3°...-8°, а днем – +2°...+7°. Позже ожидается постепенное повышение: ночью до 0...+5°, а днем – до +5°...+10°. Температура морской воды будет оставаться на уровне +9°...+10°.

Напомним, синоптик Игорь Кибальчич сообщил, когда в Украину придет потепление. По его данным, в конце недели температура воздуха повысится на 2-4°С. Вырастет вероятность осадков преимущественно в виде мокрого снега, временами с дождем.

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