В Одесской области объявили штормовое предупреждение на завтра

Ожидается гроза и сильный ветер.
По прогнозам синоптиков, 19 августа погода в Одессе и области испортится.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
В течение дня в регионе ожидается гроза и сильный ветер. В связи с этим объявлено штормовое предупреждение.
Ранее в ТСН.Ранок рассказали, что штормовое предупреждение на сегодня, 18 августа, объявили почти по всей Украине. Большинство регионов накроет холодный атмосферный фронт, который принесет с собой грозы, град и шквальный ветер. Непогода накроет запад, центр и север страны. В столице уже объявили "желтый" уровень опасности.