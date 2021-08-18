В Одесской области объявили штормовое предупреждение на завтра

В Одесской области объявили штормовое предупреждение на завтра

Ожидается гроза и сильный ветер.

По прогнозам синоптиков, 19 августа погода в Одессе и области испортится.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Также читайте На Львовскую область движется гроза: чрезвычайники объявили штормовое предупреждение

В течение дня в регионе ожидается гроза и сильный ветер. В связи с этим объявлено штормовое предупреждение.

Ранее в ТСН.Ранок рассказали, что штормовое предупреждение на сегодня, 18 августа, объявили почти по всей Украине. Большинство регионов накроет холодный атмосферный фронт, который принесет с собой грозы, град и шквальный ветер. Непогода накроет запад, центр и север страны. В столице уже объявили "желтый" уровень опасности.

Ночью непогода прокатилась Западом и Центром страны: поваленные деревья и затопленные дома

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку