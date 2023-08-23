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В Одесской области объявили воздушную тревогу из-за группы ударных БпЛА

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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В Одесской области объявили воздушную тревогу из-за группы ударных БпЛА

Воздушная тревога / Фото: alerts.in.ua

Мониторинговые каналы сообщают о движении БпЛА в сторону устья Дуная.

Группа российских ударных беспилотников летит в сторону Одесской области, из-за чего в регионе была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщили 23 августа Воздушные силы ВСУ.

"Группа ударных БПЛА двигается над акваторией Черного моря в направлении Одессы", — говорится в сообщении.

На территории области объявлена воздушная тревога.

Мониторинговые каналы сообщают о движении БпЛА в сторону устья Дуная, и, очевидно, дунайских портов в Измаильском районе.

Напомним, ранее сообщалось, что российские войска атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed, а также крылатыми ракетами "Искандер-К".

Кроме того, мы ранее сообщали, что российская террористическая армия во вторник, 22 августа, ракетами обстреляла Харьковскую область.

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Дата публикации
Просмотры
117
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