В Одесской области объявили воздушную тревогу из-за группы ударных БпЛА

Мониторинговые каналы сообщают о движении БпЛА в сторону устья Дуная.
Группа российских ударных беспилотников летит в сторону Одесской области, из-за чего в регионе была объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщили 23 августа Воздушные силы ВСУ.
"Группа ударных БПЛА двигается над акваторией Черного моря в направлении Одессы", — говорится в сообщении.
На территории области объявлена воздушная тревога.
Мониторинговые каналы сообщают о движении БпЛА в сторону устья Дуная, и, очевидно, дунайских портов в Измаильском районе.
Напомним, ранее сообщалось, что российские войска атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed, а также крылатыми ракетами "Искандер-К".
Кроме того, мы ранее сообщали, что российская террористическая армия во вторник, 22 августа, ракетами обстреляла Харьковскую область.
Читайте также: