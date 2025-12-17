В Одесской области объявлена чрезвычайная ситуация государственного уровня: детали

Отключение света / © ТСН

В Одесской области объявлена чрезвычайная ситуация государственного уровня. Это объясняется длительным – более трех дней – нарушением нормальных условий жизнедеятельности более 50 тысяч жителей области.

Об этом сообщил руководитель Одесской ОВА Олег Кипер.

Отмечается, что начальникам военных администраций, главам громад и органам Национальной полиции поручено объяснить предпринимателям необходимость минимального использования освещения для экономии электроэнергии для населения и объектов критической инфраструктуры.

"Кроме того, принято решение о дополнительном направлении части средств резервного фонда в громады для пополнения запасов горюче-смазочных материалов. Это необходимо для обеспечения бесперебойной работы генераторов, питающих объекты критической инфраструктуры: больницы, учебные заведения, пункты незламности и другие жизненно важные учреждения", – сообщил Кипер.

Напомним, Арцизская громада в Одесской области обесточена после ударов по энергетике. Жителей предупредили, что свет не появится до 26 декабря.

Российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру Одесской области три дня назад. Как сообщали власти, ожидать света в ближайшую неделю не стоит. Сегодня, 17 декабря, ДТЭК обнародовал информацию о том, что сроки восстановления еще длиннее – электричества не будет до 26 декабря.