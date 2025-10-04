В Одесской области объявлено штормовое предупреждение: в ОГА сделали предупреждение

Шторм

В Одесской областив субботу, 4 октября, прогнозируются значительные дожди, объявлен I уровень опасности (желтый), опасные погодные условия сохранятся до конца суток.

Об этом сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипери Одесская мэрия

"4 октября в Одесской области ожидаются значительные дожди. В регионе объявлен І уровень опасности (желтый). По данным синоптиков, опасные погодные условия сохранятся до конца суток. Будьте осторожными и бдительными. Следите за обновлениями прогноза погоды на официальных ресурсах Украинского гидрометцентра", - говорится в сообщении.

Гражданам рекомендуется в связи с ухудшением погоды, необходимо следить за изменениями погодных условий, быть бдительными, при возможности ограничить перемещение и поездки по городу, особенно для пожилых лиц, детей и беременных женщин.

Также граждан призывают осторожно передвигаться под деревьями, поскольку в результате сильного порывистого ветра и дождя возможно падение веток и кабелей. Власти просят не оставлять транспортные средства под деревьями, линиями электропередач и на решетках дождеприемников.

Отдельно отмечается высокая минная опасность в пляжной зоне из-за шторма в Черном море. Существует высокая вероятность срыва морских мин с якорей и прибивания их к берегу, а также дрейфования вдоль побережья, что повышает вероятность неконтролируемого подрыва мины, особенно в штормовую погоду.

В случае обнаружения морской мины или предметов, похожих на них, категорически запрещено их трогать. Необходимо безотлагательно сообщать о находке по номеру 102.

Напомним, ранее мы писали о том, что одесская мэрия определила перечень улиц и районов города, которые имеют наибольший риск подтоплений в случае сильных осадков