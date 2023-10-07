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В Одесской области объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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В Одесской области объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики

Корабль РФ с ракетами / Фото: Минобороны России

По предварительной информации, российские захватчики осуществили запуск ракет "Оникс".

В одесские области в ночь на 7 октября была объявлена воздушная тревога из-за запуска баллистических ракет российскими захватчиками.

Об этом сообщают Воздушные силы в Telegram.

"Одесская область — угроза применения баллистического вооружения!" – говорится в сообщении.

Через несколько минут в местных пабликах сообщалось о звуках взрывов.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер призвал жителей Одесского района направляться в укрытие и быть там до отбоя.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате ракетных обстрелов армией РФ центральной части города Харькова повреждены 72 здания. Из них — 69 жилых домов.

Кроме того, мы ранее информировали, что после ракетной атаки по селе Гроза в Харьковской области, где погибли более 50 человек, Министерство иностранных дел Австрии вызвало посла России.

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Дата публикации
Просмотры
253
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