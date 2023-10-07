В Одесской области объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики

По предварительной информации, российские захватчики осуществили запуск ракет "Оникс".
В одесские области в ночь на 7 октября была объявлена воздушная тревога из-за запуска баллистических ракет российскими захватчиками.
Об этом сообщают Воздушные силы в Telegram.
"Одесская область — угроза применения баллистического вооружения!" – говорится в сообщении.
Через несколько минут в местных пабликах сообщалось о звуках взрывов.
Глава Одесской ОВА Олег Кипер призвал жителей Одесского района направляться в укрытие и быть там до отбоя.
Напомним, ранее сообщалось, что в результате ракетных обстрелов армией РФ центральной части города Харькова повреждены 72 здания. Из них — 69 жилых домов.
Кроме того, мы ранее информировали, что после ракетной атаки по селе Гроза в Харьковской области, где погибли более 50 человек, Министерство иностранных дел Австрии вызвало посла России.
Читайте также:
- Удар по Харькову и деревне Гроза: Синегубов рассказал о последствиях и жертвах
- Что Россия может готовить для Украины на 7 октября: эксперт назвал "горячую" угрозу из-за главного праздника Путина
- "Все разрушено. Ничего нет": как люди в Харькове пережили ракетный удар по жилому дому