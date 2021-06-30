В Одесской области ограничили движение грузового транспорта: в чем причина

Водители смогут ехать дальше, когда температура станет ниже.
На территории Одесской области для водителей грузовиков ввели температурный режим из-за жары.
В патрульной полиции пояснили, что ограничение движения ввели, чтобы не допустить разрушения автодорог.
"Если температура воздуха достигает выше 28°C, движение грузового транспорта, общий вес которого составляет более 24 тонн с фактической нагрузкой на любую ось более 7 тонн, временно ограничивается. Такие автомобили направляются к местам отстоя до снижения температуры воздуха", — говорится в сообщении.
Вместе с тем ограничения движения не распространяются на транспортные средства, осуществляющие перевозки опасных, скоропортящихся грузов, живых животных и птицы, а также перевозки, связанные с предотвращением или ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций.
Напомним, Киев ограничил въезд фур из-за жары.