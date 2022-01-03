В Одесской области охотник погиб от ружья, которое случайно выстрелило

Мужчина скончался в больнице.
В Одесской области в результате несчастного случая погиб 63-летний охотник.
Об этом пишет издание « Думская».
По данным полиции, мужчина приехал на охоту в село Вознесенка Первая Болградского района. Одно из ружей было в машине, между передним и задним сиденьями рядом с дверью. Когда водитель ее открыл, оружие выпало и, ударившись о землю, выстрелило в стоящего возле авто пострадавшего.
Мужчину доставили в приемное отделение Арцизской центральной районной больницы, но спасти его не удалось, накануне мужчина скончался в больнице.
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