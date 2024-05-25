В Одесской области оперативно предотвратили техногенную катастрофу в результате ракетных ударов врага

На днях Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям после решения специальной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности с участием начальника Одесской ОВА Олега Кипера обратилась к премьер-министру Украины Денису Шмигалю, с просьбой предоставить поручение органам исполнительной власти на принятие неотложных действий по ликвидации последствий ракетного удара по Одесщине.

Речь идет о последствиях ракетного удара кафиров по объекту гражданской инфраструктуры 17 мая, в результате которой погиб один человек, еще несколько человек были ранены и сгорело складское помещение, площадью 8000 м., на котором хранились продукты питания, преимущественно продукция животного происхождения.

Так, Одесская ОВА вместе с соответствующими службами должна безотлагательно осуществить осмотр зон поражения, провести дезинфекцию территории и захоронить несколько тысяч тонн уничтоженной продукции и принять все необходимые меры по предотвращению возникновения чрезвычайной ситуации.

Помочь Одесской областной военной администрации, на которую возложены обязанности контроля за исполнением поручения Правительства, с ликвидацией последствий должны Госэкоинспекция, Госпродпотребслужба, местные органы власти и все соответствующие органы исполнительной власти и службы региона.

Будем и дальше отслеживать и информировать о ликвидации последствий вражеского удара, которые могут привести к чрезвычайной ситуации в регионе.