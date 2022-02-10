В Одесской области осудили 17-летнего парня, забившего до смерти девочку

Молодого человека арестовали на 15 лет.

В Одесской области суд избрал наказание для 17-летнего одессита, убившего и ограбившего 14-летнюю девочку. Ему назначили 15 лет лишения свободы.

Об этом сообщила Одесская областная прокуратура.

По данным ведомства, в ноябре 2019 года 17-летний одессит отдыхал в компании вместе с другими ребятами. Все происходило на территории Лиманского района. Во время отдыха они распивали спиртные напитки.

"После того, как подросток с девушкой отошли от места совместного отдыха и остались сами, находясь в нетрезвом состоянии, парень начал избивать и душить пострадавшую, а затем забрал телефон и скрылся", — говорится в сообщении.

Девочка получила травмы и скончалась на месте.

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Напомним, в Одесской области 56-летняя женщина настолько возненавидела своего мужа, с которым прожила всю жизнь и воспитала троих общих детей, что решила его убить. Заранее купив две бутылки водки, злоумышленница напоила потерпевшего, дождалась, когда он уснет, а потом разбила топором голову, завернула в одеяло и ночью на тачке вывезла на соседний земельный участок.

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