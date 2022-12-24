В Одесской области отец забил до смерти сына палкой (видео)

В Одесской области во время конфликта 58-летний отец убил родного 36-летнего сына, а правоохранителям придумал другую историю.

Об этом сообщили в полиции региона.

"Событие произошло в Сафьяновской громаде. Выехав по указанному заявителем адресу, сотрудники территориального подразделения полиции установили, что 20 декабря примерно в 23 часа между нетрезвыми отцом и сыном возник бытовой конфликт. Во время ссоры старший по возрасту член семьи деревянной палкой побил по голове младшего и лег спать. Утром, увидев сына мертвым, мужчина испугался и придумал историю о нападении на него неизвестных ему граждан", — говорится в сообщении полиции.

Злоумышленнику грозит до 10 лет заключения. Следственные действия продолжаются.

Напомним, в Ровенской области отец и 53-летний сын поссорились на бытовой почве. Пенсионер нанес сыну несколько ударов — в голову и руки, от чего тот скончался на месте.

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