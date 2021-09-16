В Одесской области отравились шестеро детей — все они воспитанники одного детсада

В Одесской области отравились шестеро детей — все они воспитанники одного детсада

Полиция проводит расследование обстоятельств пищевого отравления.

В больницу города Черноморска Одесской области в течение недели были госпитализированы шесть детей 4-5 лет. Как оказалось, все они посещали один детский сад.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

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Предварительно медики поставили диагноз малышам — "острая кишечная инфекция". Им оказали необходимую медицинскую помощь, сейчас дети находятся дома.

Полицейские начали проверку, устанавливая обстоятельства отравления малолетних. "Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) УК Украины ", — сообщили в полиции.

Напомним, массовое заболевание более 90 детей в учебном заведении в Хмельницком было вызвано употреблением блюд с возбудителем инфекции — золотистым стафилококком.

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