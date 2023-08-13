В Одесской области пациенты интерната работали "за конфеты и сигареты": там обнаружили многочисленные нарушения (фото)

В Барабойском психоневрологическом доме-интернате,что на Одесщине, во время проверки выявили многочисленные нарушения условий содержания пациентов. Так, одна из них была помещена в изолированное помещение. Кроме того, больных заставляли работать в заведении "за конфеты и сигареты".

Об этом сообщили в представительстве Уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Одесской области.

"При посещении установлены факты ненадлежащего обращения персонала заведения с подопечными. Мониторинговой группой обнаружена подопечная заведения, которая находилась в изолированном помещении. Персонал объяснил необходимость таких действий по подопечному нападением агрессии, который произошел у нее накануне. Указанная ограничительная мера осуществлена без наличия правовых оснований, без соответствующего наблюдения за состоянием лица, без учета времени применения изоляции. Такие действия персонала учреждения могут быть расценены как проявления пыток, жестоких или унижающих достоинство, обращения или наказания в понимании статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод", — рассказали в Представительстве.

Также во время проверки было обнаружено:

отсутствие защитных сооружений (укрытия) и сигнала оповещения "воздушная тревога";

несоблюдение минимальных норм жилой площади;

некоторые комнаты, в которых содержатся подопечные, нуждаются в ремонте;

не все подопечные снабжены прикроватной мебелью и твердым инвентарем;

продукты питания хранятся в холодильниках с нарушением температурного режима и без первичной упаковки;

нарушение прав лиц с инвалидностью и маломобильными группами населения на доступность.

Также, по словам некоторых подопечных, санитарные работники привлекают их против воли к работам на территории и подсобном хозяйстве учреждения, в частности, заставляют мыть маломобильных подопечных, санитарно-гигиенические помещения и выполнять работы в подсобном хозяйстве (ферме).

Пациентка в изолированном помещении дома-интерната.

Ванная комната в Барабойском психоневрологическом доме-интернате.

Еда в Барабойском психоневрологическом доме-интернате.

Комната пациентов в Барабойском психоневрологическом доме-интернате.

Барабойский психоневрологический дом-интернат.

"Подопечные отметили, что за проделанную работу им выдают сигареты и конфеты. С целью устранения выявленных недостатков в компетентные органы будут направлены соответствующие письма и акты реагирования Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека", — говорится в сообщении.

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