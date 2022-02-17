В Одесской области пара промышляла кражами в супермаркетах

В Одесской области пара промышляла кражами в супермаркетах

Злоумышленникам светит термин.

В Одесской области задержана семейная пара, которая промышляла кражами в супермаркетах.

О том, что в городе Болград семейная пара регулярно воровала из местного супермаркета разные промышленные товары, сообщили в полиции Одесской области.

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Как стало известно, семейная пара решилась на воровство в определенной торговой точке и заранее разработала план действий.

Пока 44-летний мужчина наблюдал за ситуацией в торговом зале, его 32-летняя жена прятала в свой рюкзак пакеты с бритвами, фонарики и подобные товары непродовольственного назначения.

В магазине впоследствии обнаружили недостаток и просмотрели видеозаписи с камер наблюдения. Администрация супермаркета обратилась к полицейским, которые установили злоумышленников и изъяли у них чужие вещи. Сообщникам объявили подозрение в краже, предусмотренном частью 2 статьи 185 Уголовного кодекса Украины.

Фигуранты могут получить срок от 3 месяцев до 6 лет за решеткой.

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Ранее стало известно, что в Хмельницкой области мужчина 18 раз ограбил один и тот же магазин.

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