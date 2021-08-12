В Одесской области пара среди белого дня занялась сексом возле детской площадки

Прохожие обратились к Муниципальной охране.

В Одесской области — в Молодежном парке Черноморска — пара бесстыдно занялась сексом там, где дети обычно приходят поиграть.

Очевидец снял на видео действия полового акта, а затем изложил пикантный материал в Сеть.

Об этом сообщает местный Telegram канал "Одесса INFO". Видео (18+) можно посмотреть здесь.

Также читайте В Тернопольской области трех девушек "продали" в Португалию в сексуальное рабство

По информации Telegram-канала, через некоторое время приехала Муниципальная охрана и разогнала влюбленных.

Напомним, не так давно в Одессе пара занялась сексом на общем балконе 25-этажки. Влюбленных сняли соседи.

А в центре Жмеринки, что в Винницкой области, мужчина с женщиной занялись сексом. Пара решила заняться любовью среди бела дня на территории бывшего вещевого рынка.

Новости мира: секс-скандал - американка подала иск в суд против принца Эндрю

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку