В Одесской области парень попал в голову товарищу из карабина отца

Дети остались в доме без присмотра взрослых.

В Одесской области в одном из населенных пунктов Авангардовской громады 14-летний юноша выстрелил в своего 16-летнего товарища. Попал ему в голову.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

Предварительно полицейские установили, что парень остался дома сам. Пригласил товарища в гости и решил показать ему карабин отца.

Когда взял в руки оружие, парень случайно произвел из него выстрел и попал в товарища.

Пострадавший доставлен в Одесскую областную детскую клиническую больницу с огнестрельным ранением головы.

Полицейские устанавливают полные обстоятельства происшествия. Решается вопрос о ее квалификации и внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Напомним, во Львовской области дети обнаружили в доме пневматическую винтовку и начали ею играть. В результате случайного выстрела пострадала четырехлетняя девочка.

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