В Одесской области переименовали село Суворово: какое название выбрали

Название населенного пункта выбрали местные жители во время электронного опроса.
Депутатское большинство Суворовского поселкового совета Измаильского района решило переименовать поселок Суворово, являющийся админцентром территориальной громады, в Бессарабское.
Об этом сообщили на сайте громады.
Опрос проводился среди жителей громады, в которую входят семь населенных пунктов. Жители выбирали новое название среди четырех вариантов: Бессарабское, Буджацкое, Катлабугское и Шикирли-Китай. Большинство опрашиваемых высказались за название "Бессарабское".
Справка:
С 2020 года Суворово является административным центром территориальной громады, в которую входят села Кирнички, Старые Трояны, Приозерное, Новая Покровка, Островное и поселок Дзинилор.
Село было названо в честь российского военного полководца Александра Суворова. После начала полномасштабного вторжения России в Украину Суворовский поселковый совет начал процедуру переименования населенного пункта.
Стоит отметить, что в Одессе список улиц и переулков, которые следует переименовать из-за советского, имперского или российского прошлого, уже составляет около двухсот названий.
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