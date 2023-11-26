В Одесской области перекрыли движение на двух важных трассах: что известно

Ограничения будут продолжаться не менее 12 часов.

В воскресенье, 26 ноября, в Одесской области перекрыли движение по автомобильным дорогам общего значения. Причина – сильная метель, сугробы и гололедица на пути.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

"Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области сообщает о перекрытии движения тяжеловесных транспортных средств на трассах М-15 Одесса-Рени и М-28 Одесса-Южное", — говорится в сообщении.

По словам главы ОВА, ограничения движения будут продолжаться ориентировочно на 12 часов – с 8.30 часов 26 ноября. Информацию о возобновлении движения автотранспорта обещают предоставить дополнительно.

"Просим всех водителей не выезжать из дома, а переждать неблагоприятные погодные условия. Сейчас на дорогах скользко есть сугробы, непроездные места, пробки и ДТП", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, спасатели призвали украинцев на выходные оставаться дома. Ведь синоптики прогнозируют на 26-27 ноября существенное усложнение погодных условий почти на всей территории Украины. Осадки могут вызвать сугробы и гололедицу на дорогах.

Читайте также: